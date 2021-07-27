У поїзді Київ-Ужгород, який курсує через Тернопіль, народилась дитина. Про це повідомили тернополяни, які були очевидцями.

Подія трапилась вночі з суботи на неділю близько першої ночі, повідомляють Т1 Новини. Провідник поїзда заздалегідь повідомив диспетчерів тернопільського залізничного вокзалу, що у вагоні вагітна жінка, яка погано себе почуває. Ті ж викликали бригаду швидкої допомоги.

Медики, зайшовши в купейний вагон, надали породіллі всю необхідну допомогу та відвезли її з новонародженою дитиною у Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина”. У жінки народився син. У медзакладі нам підтвердили, що дійсно мати з малюком перебувають у них.