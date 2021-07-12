Родинне свято влаштували на співочому полі у Тернополі. Зібралися багатодітні сім’ї з різних районів області. У програмі — виступи творчих колективів, розважальні локації для дітей і дорослих.

Подію присвятили популяризації традиційних сімейних цінностей. До організації долучилися представники громадськості, влади та церкви. Відвідав свято голова Збаразької громади Роман Полікровський. Він разом з дружиною виховує п’ятеро дітей.

“Особливо приємним було те, що це свято спрямоване на підтримку християнських, сімейних цінностей, родинних відносин! Коли здійснюються спроби пропагування одностатевих відносин надзвичайно важливо підтримувати ідеї народжуваності, багатодітності, адже без сім’ї не буде України. Приємно було бачити родини-переможці в різноманітних номінаціях, які своєю життєвою активною позицією показали, що багато дітей, це не лише клопіт і турботи, а це велике Боже благословіння, яке не заважає досягати успіху в різних сферах життя… Нашу родину також відзначили як “Багатодітну християнську родину в політиці”, – це несподівано та приємно”.

Під час родинного свята виступили вокальний квартет “Акорд” та співачка Оксана Білозір. По завершенню переможцям конкурсів вручили подарунки.