В управління муніципальної інспекції надійшло звернення мешканців будинку на вулиці 15 Квітня щодо неналежного стану територій, які надані у користування су’бєктам господарювання або належать їм на правах оренди, а також громадянам та юридичним особам, за якими закріплені території.

Реагуючи на звернення, працівниками муніципальної інспекції спільно з працівниками управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради проведено обстеження вказаних територій, за результатами якого виявлено порушення Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади.

На особу, яка не вжила відповідних заходів з утримання територій, інспекторами управління оформлено адміністративний протокол за ст.152 КУпАП та надіслано на розгляд в адміністративну комісію. При повторному обстеженні цієї території всі недоліки було усунуто.

Працівники муніципальної інспекції і надалі контролюватимуть дотримання Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади.

Слід нагадати, що порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.