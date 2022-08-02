До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло два схожих повідомлення про крадіжки від жителів обласного центру. Заявники – мешканці однієї із багатоповерхівок на масиві «Сонячний».

У них з під’їзду невідомі винесли велосипеди. Один потерпілий оцінив крадене у п’ять тисяч гривень, інший – у три тисячі. Зникнення своїх транспортних засобів власники виявили ввечері.

Оперативники карного розшуку спільно з працівниками сектору ювенальної превенції встановили, що до крадіжки причетні двоє неповнолітніх жителів Тернополя. Чужі велосипеди у них вилучили.

Усі обставини крадіжки буде встановлено у ході досудового розслідування, розпочатого за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.