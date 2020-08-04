Тернопільські патрульні оперативно затримали чоловіка, який пограбував свою знайому.

Подія трапилася вчора, 3 серпня, близько 10-ї години вечора.

На службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про те, що по вулиці Київській, знайомий заявниці, наніс їй тілесні ушкодження та викрав у неї сумку.

Серед речей, які знаходилися в ній були грошові кошти, ключі від квартири та мобільний телефон.

Оперативно прибувши на місце події поліцейські з’ясували прикмети нападника та розпочали його пошуки.

Уже через декілька хвилин громадянина який, ймовірно, вчинив грабіж затримали на сходовій клітці під’їзду. Ним виявився 34-річний уродженець Тернополя.

На місце події викликали слідчих, які надалі займатимуться цією справою.