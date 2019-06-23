У Тернополі вулиця Чумацька стала небезпечною для пішоходів. Люди кажуть, після того як тут зробили дорогу – автівки не зважають на знаки і долають шлях до пляжу з чималою швидкістю.

Днями через перевищення швидкості там трапилась смертельна ДТП. Проте, вже цього року на Чумацькій з’явиться пішохідна і велодоріжка. Роботи вже тривають, передає Т1 Новини.

Федору Михайловичу 82. Незважаючи на поважний вік тернополянин каже, що часто ходить пішки на Дальній пляж засмагати. Наголошує, що для комфортнішого пересування тут необхідна пішохідна доріжка, оскільки майже весь маршрут доводиться йти узбіччям небезпечної дороги, а інколи взагалі виходити на дорогу.

Спілкуємось з іншими тернополянами, які прямують на відпочинок до водойми. Люди кажуть, після смертельної аварії, яка трапилась тут кілька днів тому, більше слідкують за машинами на цій дорозі.

Детальніше – в сюжеті.