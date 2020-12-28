Новорічну ялинку на бульварі Данила Галицького, яка впала ввечері 27 грудня, оперативно демонтували. Зробили це працівники приватного підприємства «Східний масив», які щороку встановлюють на бульварі зелену красуню до новорічно-різдвяних свят.

– Пізно ввечері ялинка впала через сильний вітер, – повідомляють на сайті житлово-комунального господарства. – Така неприємність трапилася вперше за всі роки, відколи прикрашають хвойну красуню на бульварі Данила Галицького. Сильний вітер зламав ялинку і розірвав металеві розтяжки, якими було закріплене дерево. Працівники ПП «Східний масив» оперативно вночі знеструмили і демонтували новорічне дерево. Через падіння ялинки ніхто не постраждав.

За традицією, підприємство щороку купує зелену красуню за власний кошт та встановлює її на бульварі, щоб потішити жителів мікрорайону та гостей міста. Завдяки зусиллям працівників підприємства головна ялинка масиву щороку виглядає по-різному. Адже у колективі самостійно виготовляють для неї прикраси. Цього ж року, вирішили оздобити ялинку тільки оновленою ілюмінацією.

Як повідомили у ПП «Східний масив» зараз перевіряють чи справна ілюмінація, і коли не буде вітру, то встановлять нову ялинку. Також на підприємстві будуть раді якщо до цієї справи долучаться приватні підприємства, фірми та депутати з їхнього мікрорайону.

Фото із сайту Тернопіль житлово-комунальний