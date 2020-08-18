Понад 340 кілограмів риби спіймали за добу шумчани на відкритому фестивалі «Shumsk Carp Family», який провели на водоймі «Resident Carp Lake» коло Кругольця.

Найдорожчий та найцінніший час для батьків той, який проведений із дітьми. Хтось разом мандрує, хтось – читає книги, хтось – працює. А чому б не порибалити спільно – подумали організатори першого у районі фестивалю із спортивної риболовлі і запропонували шумчанам взяти у ньому участь, пише Шумськ Info.

А ідея виникла спонтанно у Володимира Каніщева та Олега Гаврисюка, який погодився надати для цього свою водойму. Також підтримали задум, і були одними із спонсорів, власники магазину «Територія рибака» Андрій Пилипчук та Олександр Греса. А ще – активно долучилася і підтримала організацію фестивалю Шумська міська рада.

Основною умовою було те, що братимуть участь сім’ї із дітьми до 18 років. На водоймі було виділено 15 місць для риболовлі, а охочих – значно більше. Вирішила пофестивалити із спінінгами і моя сім’я: я з чоловіком та наша донечка Софійка.

Отож, розпочали фестиваль із жеребкування, яке визначило номери секторів. І попрямували учасники до своїх «робочих» місць. Перед тим уважно вивчили всі умови ловлі, зазначені у регламенті. А вони, як для спортивної риболовлі, досить важливі.

Перше годування, перші закиди, неймовірно хвилюючий час очікування клювання. Перший звук сигналізатора, що свідчив: на гачку – риба. Перший улов і радісні дитячі вигуки: «Ура!». А в когось перший схід чи, що гірше, зрив і гірке розчарування. Ось так – година за годиною, емоція за емоцією, рибина за рибиною – і минула доба. Але учасники так хотіли побути коло водойми ще і порибалити, що, на їхнє прохання, час подовжили ще на пів дня.

Через кожну годину-другу суддя Андрій Пилипчук чи Олег Гаврисюк підходили зважувати улов кожної команди, адже рибу потрібно якнайшвидше випустити назад у водойму, щоб не нашкодити і не травмувати. І ось – сигнал. Час минув. Спінінги з води витягнуто. Очікування підрахунку та оголошення результатів. Скажу, що досить важливою була командна робота. Звісно, головними були у команді чоловіки (хоча не скрізь), але їм активно допомагали і діти, і дружини. Команди були різні. Дехто професійно займається риболовлею як одним із видів спорту, дехто – як хобі, дехто взагалі вудку в руках тримає зрідка. Але все залежало не лише від майстерності, а й від напрямку вітру, часу доби, та, зрештою, від везіння.

Чи важко було з дітьми? Як кому. Правду кажучи, у нашій команді було два варіанти: допомагати татусеві або пильнувати нашу непосиду та чомучку, яка то жилку на спінінгах хотіла ножицями перерізати, то натягувала її, щоб запікав сигналізатор, то прикорм для рибки край берега висипала, то взагалі, хотіла покупатися у ставку.

Отож, ми вибрати другий варіант і тата підтримували лише морально, допомагали тільки діставати рибу, подавали підсак. Що цікаво, у фестивалі брали участь лише дві сім’ї із донечками, всі інші – із синами. А ще – рибалили дві сім’ї священиків – отець Микола Бабій із сином Дмитром та отець Юрій Чабан із сином Максимом. І не дивно, адже у священнослужителів теж є своє хобі та час для сім’ї і відпочинку. Неабияк вболівали за чоловіків і дітей троє вагітних дружин, яким ось-ось народжувати.

Усі учасники зібралися для нагородження та озвучення результатів. Слово мовив Володимир Плетюк, голова Шумської міської ради, яка була одним із спонсорів фестивалю та підтримала активні сім’ї. Він привітав усіх учасників, оголосив переможців та вручив призи і подарунки. Отож, всі команди отримали інформаційні подарунки від міської ради, а для діток – придбані подружжям Володимира Каніщева та Тані Петрук термочашки.

Володимир Плетюк вручив подяки за організацію і проведення фестивалю Володимиру Каніщеву, Олегу Гаврисюку та Андрію Пилипчуку.

Інтригуюча мить – оголошення кращих із кращих у ловінні риби. Отож, 5 сходинку посіла команда «Istratiy Carp» (сім’я Олексія Істратія) з результатом 29,02 кг спійманої риби і виборола подарунок від Олега Гаврисюка – добову безкоштовну риболовлю на тій же водоймі.

На 4 місці із вагою 29,44 кг команда «Дебют family» (сім’я Ігоря Баранського), яка теж отримала можливість безкоштовної дводобової риболовлі. Бронза – у команди «Територія рибака» (сім’я Олександра Греси). Разом із дружиною Яриною та синами їм вдалося спіймати 33,93 кілограмів риби. Окрім медалей та грамоти, подружжя за зайняте призове місце отримало сертифікат на суму 250 грн.

Оскільки «Територія рибака» є одним із спонсорів (грошові сертифікати – подарунок від однойменного магазину Андрія Пилипчука та Олександра Греси), то Саша вирішив віддати свою грошову нагороду команді «Fisch Basters» (Ярославу та Ігорю Костюкам).

На другу сходинку п’єдесталу піднялася сім’я Сергія Миронюка (команда «Студія меблів»). Вони спіймали 49,44 кг риби та отримали сертифікат на суму 500 грн.

65 кілограмів риби спіймали переможці фестивалю – Роман Кошубінський із сином Павлом (команда «Fortuna Carp»), за що отримали з рук мера медалі, грамоту, кубок та сертифікат на суму 1000 грн.

А ще відзначили команду «Ладан» (сім’я Степана Ладана), адже саме вони відкрили фестиваль першою спійманою рибою. А найбільший улов у команди «Hrytsaiuk Carp Family» (сім’я Романа Грицаюка із донечкою Владою) – амур, вагою 11,78 кг. За це команда отримала відзнаку та подарунок від переможця фестивалю Романа Кошубінського.

Результати оголошено, призи отримано. Але на цьому свято не завершилося. Сім’ї Володимира Каніщева та Ігоря Костюка влаштували для усіх смачну гостину. Організатори тішаться, що фестиваль пройшов не те що вдало, а супер вдало, тому думають повторити його, або ж зробити щорічним.

Для нашої команди «Hedz Family» цей риболовний фестиваль призового місця не приніс, однак, ми посіли заслужену 6 позицію. Як виявилося, наша Софійка була наймолодшою учасницею, а наша команда спіймала найбільшого коропа, вага якого сягала 9,26 кг.

Оксана Гедз