На що звернути увагу при виборі авточохлів

Вибір автомобільних чохлів найчастіше є для автовласника справжньою проблемою. Причина цього полягає в тому, що необхідно враховувати велику кількість факторів.

Вибрати якісні авточохли можна тут. При виборі необхідно враховувати матеріал виготовлення, типи чохлів (універсальні або під конкретну модель автомобіля), а також колір. Розберемо ці фактори послідовно.

Матеріал виготовлення

Зараз авточохли випускають із наступних матеріалів:

натуральна шкіра;

екошкіра (штучна шкіра);

тканина (велюр);

алькантара.

Деякі моделі виготовлені з поєднання перерахованих матеріалів, тобто є комбінованими. Найдорожчий і найбільш зносостійкий матеріал — натуральна шкіра. Чохли з цього матеріалу чудово підійдуть для дорогих автомобілів бізнес та преміумкласу. В інших випадках можна придбати авточохли з екошкіри, тканини або алькантари. Тканинні чохли мають найнижчу ціну, однак вони швидко зношуються, тому їх часто доводиться змінювати.

Типи авточохлів

За типами чохли діляться на універсальні та ті, що розраховані для конкретної моделі автомобіля. Перевагою універсальних виробів є низька ціна. В іншому ж вони мають такі недоліки:

некрасивий зовнішній вигляд;

поступове розтягування матеріалу;

відсутність вирізів для технологічних пристроїв.

Тому рекомендується купувати модельні чохли. До їх переваг належать:

ідеальне злиття із сидінням;

функціональність, тобто вони мають необхідні технологічні вирізи;

довговічність експлуатації.

Єдиним недоліком модельних автомобільних чохлів є їхня відносно висока вартість. Однак вона безпосередньо залежить як від моделі автомобіля, так і від матеріалу, з якого вони виконані.

Колірне рішення

Вибір кольору авточохлів — виключно індивідуальне рішення, тому універсальних порад не може бути. Найчастіше автолюбителі вибирають чорні, коричневі, сірі авточохли або виконані у світлих тонах. Все залежить від загального оформлення салону. Головне, щоб колір чохлів поєднувався із кольором обробки салону автомобіля.