Найбільше коштів із бюджету громади йде на освіту.

У першому кварталі цього року із запланованих 673 мільйонів гривень до бюджету Тернопільської громади надійшло 674,7 мільйона. Надходження до загального фонду склали 621,4 мільйона гривень і до спеціального – 53,3 мільйона. Планове завдання по надходженнях до бюджету виконано на 100,3%.

Про це під час чергового засідання виконавчого комітету повідомила начальник фінансового управління Надія Кучер.

– По власних надходженнях, без врахування міжбюджетних трансфертів, план виконано на 105,8%, – розповіла Надія Кучер. – Ми планували отримати 353,6 мільйона гривень, а надійшло 374,3. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 69,8 мільйона гривень. 92,1% в бюджеті міста припадає на доходи загального фонду бюджету. Виконання по ньому забезпечені на 98,1%. Щодо власних надходжень загального фонду, то планове завдання виконане на 102,9%: при плані 312,1 мільйона гривень надійшло 320,1 мільйона гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду зросли на 38,4 мільйона гривень. Як і в попередніх періодах, найбільшу питому вагу у власних надходженнях бюджету займає податок на доходи фізичних осіб. У першому кварталі його сплатили на суму 203,8 мільйона гривень, що на 17,8 мільйона гривень більше від запланованого. Порівно з відповідним періодом минулого року надходження з даного платежу зросли на 43,3 мільйона гривень. Вагомими джерелами доходу залишаються також податок на майно, акцизний податок, єдиний податок, плата за надання адмінпослуг. Майже по всіх цих складових забезпечено виконання плану. За результатами першого кварталу до бюджету не надійшло 14 мільйонів гривень акцизного збору із завезеного і виробленого в Україні пального. Даний платіж надійшов п’ятого квітня, тобто вже після завершення першого кварталу, і по цьому показнику план не був виконаний.

Кошти, які надійшли до бюджету у першому кварталі, як відзначила Надія Кучер, спрямували на виконання видаткової частину бюджету. На галузі було спрямовано 606,7 мільйона гривень, в тому числі по загальному фонду – 559,4 і по спеціальному – 47,3 мільйона гривень. Найбільше коштів виділили на освіту – 218,4 мільйона гривень, на охорону здоров`я – 59,2 мільйона, на культуру – 10,9 мільйона, на соціальний захист – 204,5 мільйона, на сферу житлово-комунального господарства – 36 мільйонів, на фізичну культуру і спорт – 9,1 мільйона. На виплату зарплати спрямували 195,4 мільйона та на оплату енергоносіїв – 33,5 мільйона гривень. Питома вага у загальній видатковій частині по цих двох статтях складає відповідно 32,2% та 5,5%.

Звіт про виконання бюджету у першому кварталі члени виконкому взяли до відома. Його також винесуть на розгляд сесії міської ради, яка відбудеться шостого червня.

Ольга Трач

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