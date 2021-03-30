Зміни до доходів, до фінансування та до розподілу видатків обласного бюджету на 2021 рік затвердили депутати обласної ради на черговому пленарному засіданні.

Доходи обласного бюджету зросли за рахунок субвенції з держбюджету на підтримку закладів охорони здоров’я, на освіту, субвенцій з місцевих бюджетів на співфінансування інвестиційних проектів та інших субвенцій. Як повідомив директор департаменту фінансів ТОДА Степан Скибиляк, сума, яка спрямовується на видатки становить 311,7 мільйона гривень – це з урахуванням трансфертів держбюджету та залишку коштів обласного бюджету.

– На підтримку закладів охорони здоров’я ми отримали 3,6 мільйона гривень державної субвенції, – повідомив Степан Скибиляк. – 24,8 мільйона гривень субвенцій надійшло з місцевих бюджетів на співфінансування інвестиційних проектів. З них на спорткомплекс у Бережанах – 3,5 мільйона, школу у Шупарці – 7,1 мільйона, очисні споруди у Борщові – 3,2 мільйони, школу у Козовій – 2,3 мільйона, ремонт Хорстківського профтехучилища – 2,8 мільйона, школу у Підгородньому – 3,1 мільйона, лікарню у Товстому – майже 900 тисяч гривень. Це субвенції обласному бюджету на співфінансування проектів, які фінансуватимуться з Фонду регіонального розвитку. Також надійшли інші субвенції: на Бережанську райлікарню, як опорний заклад – 1 мільйон, на капремонт дороги у Борщові – 4,6 мільйона, співфінансування на закупівлю шкільних автобусів – 8 мільйонів, на Водну арену «Тернопіль» – 10,5 мільйона, від Білецької ОТГ на школу у Великому Глибочку – 2,2 мільйона. Із вільних залишків коштів у сумі 44,4 мільйона на фінансову підтримку комунальних підприємств піде 7,2 мільйона, на наш майновий комплекс – 3,5 мільйона, на програму місцевого самоврядування більше 1 мільйона, на підтримку КП «Наглядінфестбуд» – 1,2 мільйона, на КП «Сервіс Тернопілля» – 400 тисяч гривень.

2,9 мільйона спрямовується на підвищення соціальних стипендій дітям-сиротам у зв’язку із підняттям прожиткового мінімуму, а в цілому на управління освіти – 4 мільйони. На галузь охорони здоров’я – 5,2 мільйони. З них: один мільйон на програму лікування учасників АТО, призов на військову службу – 900 тисяч, підтримка КП – 3,5 мільйона. На управління соцзахисту – 1,1 мільйона на Мельнице-Подільський психоневрологічний інтернат. На управління фізкультури і спорту – на програму по футболу – 100 тисяч гривень, на школу вищої спортивної майстерності – 400 тисяч. На управління сім’ї і молоді – на пластовий рух – 100 тисяч гривень. На управління капітального будівництва – на завершення ремонту відділення анастезіології обласної дитячої клінічної лікарні – 1,5 мільйона, на реконструкцію центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 2 мільйони, на програму підтримки аеропорту – 5,8 мільйона, в тому числі 1,3 мільйона на зарплату та 4,5 мільйона на виготовлення проектно-кошторисної документації.

Надійшла освітня субвенція у сумі майже 20 мільйонів гривень. Ці кошти, за словами Степана Скибиляка, розподілені наступним чином: на протипожежні заходи – 3 мільйони, для закладів профтехосвіти на придбання природничих та математичних кабінетів – 1,5 мільйона, на закупівлю шкільних автобусів – ще 15 мільйонів – це субвенція, яка перейшла з минулого року. Із 2,3 мільйона екологічного податку на програму охорони навколишнього середовища спрямовано 618 тисяч, на будівництво дамби у селі Вістря Коропецької селищної ради – понад 1 мільйон, на очистку русла річки Вільховець у Трибухівській громаді – 642 тисячі. 137 мільйонів – це залишок коштів на реконструкцію та будівництво доріг загального користування та місцевого значення. Кошти у сумі 284 мільйона переміщуємо з капітальних видатків на поточні, оскільки документація в основному зроблена на середній і поточний ремонт. Майже 50 мільйонів гривень виділено на продовження будівництва амбулаторій у сільській місцевості. Також 8 мільйонів розподілено між обласними програми: допомога учасникам АТО, доплата до пенсій ветеранам ОУН-УПА, чорнобильцям тощо.