На що у Тернополі витрачатимуть бюджетні кошти

25/12/2018 Розмір тексту:

Бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік, який нещодавно прийняли на сесії, має ряд особливостей.

Вперше, за словами заступника міського голови Вікторії Остапчук, у головному фінансовому документі в повному обсязі закладені кошти на соціально-захищені статті: зарплату та енергоносії. Також вперше у ньому закладені кредитні кошти на реалізацію програми з термомодернізації закладів освіти та реконструкцію системи зовнішнього освітлення Тернополя. У листопаді члени виконавчого комітету затвердили «Положення про Бюджетні слухання», і до обговорення бюджету на наступний рік активно долучилися громадські організації міста.

– В цьому році була досить активна робота в плані проведення бюджетних слухань, – зауважив Михайло Ібрагімов, голова бюджетної комісії. – Хочу відмітити Тернопільський центр реформ, Центр громадського моніторингу, онлайн-видання «Терміново», Тернопільський прес-клуб, які брали активну участь в обговоренні саме на бюджетних слуханнях, і висловлювали конкретні пропозиції. Ця робота свідчить про конструктивний діалог, що є між громадою і виконавчими структурами. Однією із пропозицій було зменшити фінансування на будівництво комплексу для зимових видів спорту, на яке пропонувалося 13 мільйонів гривень. Виконавчий комітет почув ці пропозиції і залишив на будівництво 3,5 мільйона, а інші кошти були перерозподілені. Пропозиції, які були висловлені громадськими організаціями, депутатами, учасниками профільних комісій були враховані виконавчим комітетом, нашою комісією і знайшли своє відображення у бюджеті.

Скільки коштів передбачено на галузі освіти та охорони здоров’я ми вже писали. Розповіла Вікторія Остапчук і про фінансування інших галузей.

– Важливою сферою громади є соціальний захист та соціальне забезпечення, на які передбачено 611,7 мільйона, у тому числі за рахунок субвенції соціального спрямування – пільги і субсидії – 516,3 мільйона та 95,4 мільйона за рахунок коштів міського бюджету. На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян перебачено 61,4 мільйона, що на 40 мільйонів більше, ніж у 2018 році. На реалізацію програми «Турбота» передбачено 8,4 мільйона. Не менш важливою галуззю є житлово-комунальне господарство, від діяльності якої залежить злагоджена робота комунальних служб. На утримання галузі передбачено 731,4 мільйона, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету 326,1 мільйона та місцевих запозичень – 402,6 мільйона та гранту від НЕФКО на реалізацію проекту «Світло без ртуті» – 4,8 мільйона. Видатки на утримання установ культури становлять 85,1 мільйона. З них на зарплату – 48 мільйонів, енергоносії – 5,2 мільйона. На утримання парків передбачено 15 мільйонів. На проведення культурних заходів – 3 мільйони, на капітальні видатки – 10,5 мільйона. На утримання галузі фізичної культури і спорту закладено 60,2 мільйона.

Серед проектів, на які будуть витрачені значні суми коштів наступного року є такі: будівництво спортивного комплексу по вулиці Злуки – 1 мільйон гривень, реконструкція Гаївського моста – 9 мільйонів, ремонт горбатого моста – 3 мільйони, будівництво комплексу для зимових видів спорту – 3,5 мільйони, закупівля автобусів для міста – 30 мільйонів гривень. Окрім того, заплановано відкрити два садочки у сільрадах, закупити техніку для комп’ютерних класів, створити хоспісний центр на базі Малашівецької лікарні.

Ольга Трач

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