Тридцять один мільйон двісті тисяч чотириста гривень отримає комунальне підприємство «Тернопільелектротранс».

Шостого лютого на черговому засіданні виконавчого комітету управлінню транспортних мереж та зв’язку надали дозвіл перерахувати вказану суму, як внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунального підприємства «Тернопільелектротранс». Підприємство витратить їх на закупівлю 20-ти автобусів «МАЗ 206».

На початку грудня минулого року на сесії прийняли рішення «Про надання дозволу на укладення договору фінансового лізингу КП “Тернопільелектротранс” з АТ КБ “ПРИВАТБАНК”». У документі було зазначено, що договір ПК «ТЕТ» має укласти на придбання 20 нових автобусів МАЗ. За словами міського голови Сергія Надала, міські автобуси «МАЗ 206»добре зарекомендували себе в Україні, адже вони маневрені, довжиною 9 метрів та пасажиромісткістю до 70 осіб. Вони низькопідлогові, доступні для батьків з візочками і для людей з інвалідністю. Придбання цих автобусів є черговим кроком до створення єдиної транспортної компанії у Тернополі. Зараз на міських маршрутах вже працює 24 низькопідлогові автобуси.

На цьому ж засіданні виконкому прийняли ще одне рішення про поповнення статутного капіталу «Тернопільелектротранс».

– Йдеться про перерахунок підприємству 450 тисяч гривень, – зазначив Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку. – З них 100 тисяч підприємство витратить на придбання пристроїв бездротового доступу до мережі інтернет в тролейбусах і 350 тисяч – на придбання катера для забезпечення контролю за дотриманням екологічної безпеки на Тернопільському ставі.

А на попередньому засіданні виконкому, 29 січня, управлінню транспортних мереж та зв’язку дали дозвіл перерахувати цьому ж комунальному підприємству 15 мільйонів гривень для забезпечення стабільного функціонування «Тернопільелетротранс». Це рішення, за словами Олега Вітрука, прийняте відповідно до рішення сесії від 20 грудня 2019 «Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік».

Ольга Трач

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