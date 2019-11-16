Більше, ніж на 26 мільйонів гривень поповнили статутний капітал комунального підприємства «Тернопільелектротранс».

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 14 листопада. Воно прийняте відповідно до клопотання комунального підприємства та рішення 39-ої сесії міської ради про внесення змін до бюджету громади на 2019 рік.

Начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський пояснив, що на підприємстві є зменшення витрат, тому є потреба у коригуванні сум, зазначених у рішенні від 13 лютого 19 року № 147 «Про перерахунок коштів на поповнення статутного капіталу КП «ТЕТ». За його словами видатки підприємства зменшені на 340 тисяч 380 гривень.

Виділені кошти «Тернопільелектротранс» має використати на: реконструкцію тролейбусних ліній – два мільйони гривень, капітальний ремонт рухомого складу – п’ятсот тисяч, будівництво відгалуженої тролейбусної лінії по вулиці Живова до зупинки “Автовокзал” – один мільйон сто п’ятдесят одна тисяча гривень, будівництво тролейбусної лінії поворот по вулиці Лесі Українки праворуч на вулицю Протасевича – чотириста сімдесят одна тисяча, придбання користованих тролейбусів іноземного виробництва – один мільйон шістсот тисяч гривень, придбання користованих автобусів іноземного виробництва – шістнадцять мільйонів сімсот шістдесят тисяч, доукомплектацію системи сповіщення пасажирів – п’ятсот десять тисяч, будівництво авто-газозаправочного пункту – сімсот тисяч, впорядкування інфраструктури водного транспорту – сто дві тисячі гривень.

Ольга Трач

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