Зміни до бюджету Тернопільської громади на 2021 рік внесли на черговому засіданні виконавчого комітету 21 липня. Дохідну частину бюджету збільшили на 61 мільйон 893 тисячі гривень.

Це стало можливим завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету у першому півріччі та субвенцій із державного та обласного бюджетів. Ці кошти, за словами заступниці міського голови Вікторії Остапчук, розподілять між головними розпорядниками.

– Управлінню освіти і науки спрямовуємо 16 мільйонів 37,7 тисячі гривень, – розповіла Вікторія Остапчук. – З них: на оплату енергоносіїв – 7 мільйонів 800 тисяч, на придбання свідоцтв про здобуття середньої світи – 150 тисяч, на реалізацію програми «Родина і школа» – 655,6 тисячі, на співфінансування НУШ – 1 мільйон 764 тисячі, на поточні ремонти закладів освіти – 633,6 тисячі, на капітальні видатки – 5 мільйонів 34,4 тисячі. Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення направляємо 13 мільйонів 675,4 тисячі. З них: на оплату енергоносіїв – 1 мільйон 600 тисяч, на програму «Здоров’я громади» на медикаменти для хворих після пересадки органів – 1мілйьон 629,8 тисячі, на зарплату медсестрам у школах – 600 тисяч, на придбання інсуліну за рахунок міського бюджету – 583 тисячі та субвенційних коштів – 2 мільйони 767,6 тисячі, на капітальні видатки 6 мільйонів 494,5 тисячі. Управління соціальної політики отримає 4 мільйони 156,7 тисячі. З яких: субвенція з міського бюджету на виплату грошових компенсацій за належне для отримання жилих приміщень для сімей учасників бойових дій на території інших держав – 2 мільйони 624,9 тисячі, на компенсацію фізичним особам по догляду за особами з інвалідністю – 615,6 тисячі та на програму «Турбота» – 716,2 тисячі. Управлінню розвитку спорту і фізичної культури перераховуємо 288 тисяч гривень для проведення загальноміських заходів, крім того зменшуються асигнування по спеціальному фонду на загальну суму 485 тисяч і спрямовуються на освітлення футбольних полів – 25 тисяч, на капремонт скейт-парку – 350 тисяч, на реконструкцію футбольного поля – 110 тисяч. Управлінню сім’ї молодіжної політики та захисту дітей спрямовуємо 449 тисяч гривень. З них: субвенція з держбюджету для служби, яка опікується особами, що постраждали від домашнього насильства – 140 тисяч гривень, оплата праці соцслужб для молоді з міського бюджету – 236,4 та енергоносії – 71 тисяча. Міській раді спрямовується 2 мільйони 863 тисячі. З Них: на оплату енергоносіїв – 100 тисяч, на поточні видатки – 1 мільйон 71 тисяча, на фінансову підтримку комунальних підприємств – 720 тисяч, на програму оновлення та авторизації містобудівної, топографічної та геодезичної документації – 532 тисячі, на цільові фонди – 403 тисячі. Управлінню культури і мистецтв спрямовуємо 1 мільйон 43 тисячі на проведення загальноміських заходів.

Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології спрямують 33 мільйони 56 тисяч гривень. З них: на поточний ремонт «Парку здоров’я» – 130 тисяч, КП «Тернопільміськсвітло» на оплату електроенергії та забезпечення зовнішнього освітлення – 3 мільйони 600 тисяч гривень, на капремонт вуличного освітлення – 781 тисяча, на капремонт спортивного майданчика у парку Нацвідродження – 300 тисяч, на капремонт фонтанів – 900 тисяч, на капремонт житлового фонду – 10 мільйонів, на фінансову підтримку КП «Тернопільміськьтеплокомуненерго» – 20 мільйонів 275 тисяч, КП «Ритуальна служба» на реконструкцію меморіалу «Жертвам сталінських репресій» на Микулинецькому кладовищі – 80 тисяч. У результаті перерозподілу коштів по управлінню у сумі 5,5 мільйона, їх спрямовують на капітальні ремонти дворів. Також зменшуються асигнування по системі аерації Тернопільського ставу на 4 мільйони 200 тисяч і спрямовуються на капремонт фонтанів у парку Нацвідродження та парку «Топільче».

Управлінню транспортних мереж та зв’язку, за словами Вікторії Остапчук, спрямовується 32 мільйони 434,4 тисячі. З них на фінансову підтримку КП «ТЕТ» – 32 мільйони та на КП «Інтеравіа» – 434 тисячі для забезпечення обслуговування камер в рамках програми «Безпечний двір». Фінансовому управлінню спрямовується 5 мільйонів 258,7 тисячі. З них: на програму співпраці з органами державного казначейства – 25 тисяч, на програму мобілізації зусиль ТМР та державної міграційної служби – 329 тисяч. У рамках співфінансування передаються кошти обласному бюджету на поточний ремонт харчоблоків їдалень закладів середньої освіти – 1 мільйон 546,3 тисячі та для придбання ноутбуків педагогічним працівникам – 3 мільйони 258,5 тисячі.

Пропоновані зміни до бюджету винесуть на розгляд депутатів міськради на сесії 23 липня.