Фото та відео веселки увечері, 9 червня, тернополяни активно публікували у соцмережах.

Дехто фотографував веселку з вікон та балконів своїх будинків, дехто потрапив під дощ, зате встиг ще й помилуватися красою. Чимало фотографій цього неймовірного явища природи користувачі залишили у коментарях на фейсбук-сторінці Терміново-Новини Тернопільщини.

У коментарях люди пишуть, що веселка настільки красива, що камерою неможливо передати всіх відтінків. Також зазначають, що це явище – добрий знак.

“Йди під веселку – це на щастя!”, – пише Тетяна Тарасенко.

А ви бачили веселку?