Депутати Тернопільської міської ради зберуться на чергове пленарне засідання 13 березня. Цього разу до їхньої уваги буде майже дві сотні питань, які є в орієнтовному порядку денному. Традиційно, ще ряд питань буде внесено з голосу на початку сесії.

До речі, на сорок сьоме пленарне засідання можна буде потрапити тільки після огляду медиків, які цього дня працюватимуть у міськраді. Тому депутатів, а також журналістів, просять прийти за півгодини до початку сесії, щоб був час пройти медогляд. Розпочатися сесія повинна о 9.00.

На сорок сьомій сесії планують розглянути ряд проектів про виконання програм за попередні роки. Начальник управління культури і мистецтв Олександр Смик розповість чи виконали Програму розвитку водосховища «Тернопільський став», а начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк – Програму розвитку освіти. Вона ж розкаже про Стратегію розвитку інклюзивного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020 – 2025 роки. Запропонують депутатам послухати про виконання Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік та бюджету громади за 2019 рік. Також внесуть зміни до бюджету на 2020 рік і говоритимуть про порядок відчуження майна, що є комунальною власністю Тернопільської міської територіальної громади.

У зв’язку із приєднанням до міської громади ще двох сіл на розгляд винесли проект рішення «Про початок реорганізації Городищенської сільської ради шляхом приєднання до Тернопільської міської ради». Керівники міських правоохоронних органів розкажуть про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності. Після розгляду господарських питань перейдуть до земельних, яких в орієнтовному порядку денному більше 180.

Ольга Трач