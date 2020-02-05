Сорок шоста сесія Тернопільської міської ради відбудеться сьомого лютого. В оприлюдненому орієнтовному порядку денному налічується майже 160 питань.

На черговій сесії планують розглянути і прийняти декілька важливих питань. Так, депутатам презентують План місцевого економічного розвитку на 2020-2021 роки. Йтиметься на засіданні і про добровільне приєднання Городищенської сільської територіальної громади Зборівського району до Тернопільської міської територіальної громади. Серед запланованих до розгляду рішень сесії на сайті міськради тож ж розміщені проекти про добровільне приєднання Нестерівської та Висиповецької сільської територіальної громади Зборівського району до Тернопільської міської громади. Можливо, їх внесуть на розгляд депутатів з голосу, або ж розглядатимуть на інших пленарних засіданнях.

Міський голова цієї сесії звітуватиме про те, як у міській раді у 2019-му році здійснювали державну регуляторну політику. Запропонують депутатам також внести зміни до комплексної програми «Здоров’я громади» на 2019–2021 роки та до Статутів трьох комунальних підприємств: «Еней», «Підприємство матеріально – технічного забезпечення», і «Тернопільводоканал».

Після розгляду основних питань перейдуть до питань земельних. Цього разу в орієнтовному поряду їх є майже півтори сотні.

Ольга Трач

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