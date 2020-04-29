Електронну петицію із вимогою про звільнення голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша зареєстрували 28 квітня на сайті «офіційне інтернет-представництво Президента України».

Автором такого звернення виступив депутат Тернопільської ОДА Богдан Яциковський, повідомляє ТЕРЕН. За його словами, із моменту призначення 19 березня Володимира Труша на посаду губернатора Тернопільщини й до сьогодні, 28 квітня, очільник не вирішив жодної проблеми, що стосується області, а питання із захворюваністю на коронавірусну інфекцію у нашому регіоні новопризначений голова фактично ігнорує.

– Голова ОДА запевнив громадськість, що під контролем ситуація в Монастириськах. І це тоді, коли там були інфіковані коронавірусом, а лікарі не мали навіть елементарних засобів захисту. Він ігнорував та обмежувався відписками щодо ситуації із поширенням вірусу COVID-19 у Почаївській Лаврі та прилеглих територіях, які зараз є епіцентром зараження. Медикам Тернопільщини не виплачують заробітної плати, – пише Богдан Яциковський.

Також депутат наголосив, що впродовж місяця Володимир Труш кілька разів порушив ЗУ «Про місцеві державні адміністрації». Тож Богдан Яциковський звернувся до Президента із проханням: «розглянути питання щодо звільнення голови Тернопільської обласної державної адміністрації Труша Володимира Любомировича, як особи, що не відповідає займаній посаді».

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