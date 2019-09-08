У вчиненні крадіжки співробітники Теребовлянського відділу поліції підозрюють 41-річного жителя райцентру. Поліцейські впіймали чоловіка на ринку з чужим транспортним засобом.

Із заявою про крадіжку велосипеду до співробітників місцевого відділу поліції звернулася 57-річна жителька райцентру. Жінка розповіла, що з її подвір’я поцупили двоколісник. Спочатку вона сама намагалася розшукати транспортний засіб, проте безуспішно. Збитки потерпіла оцінила у три тисячі гривень.

Поліцейські оперативно вийшли на слід злодія. Причетним до крадіжки виявився 41-річний житель Теребовлі. Підозрюваний мешкає неподалік будинку потерпілої. Поліцейські впіймали зловмисника з краденим велосипедом на ринку. Двоколісник у нього вилучили.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії підозрюваного кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка.