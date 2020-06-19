Відповідно до рішення штабу у Тернополі з 18 червня запровадили посилену роботу спільних мобільних груп з перевірки дотримання карантинних вимог в ресторанах, міському громадському транспорті та об’єктах торгівлі.

Так, під час рейду на Овочевому та Центральному ринках Тернополя мобільна група перевірила продавців на наявність у них засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів, а також провела роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання карантинних вимог для недопущення поширення коронавірусу.

Нагадаємо, основними вимогами до продавців та відвідувачів ринків є: обов’язковий температурний скринінг, масковий режим, соціальна дистанція та обмежена кількість відвідувачів (не більше однієї людини на 10м²).

Дані вимоги передбачені Постановою №34 Головного державного санітарного лікаря України від 06 червня 2020р. з певними послабленнями.

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