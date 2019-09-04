Ринок. Полудень. У звичний торговий гамір раптом втрутився голосний регіт, а слідом за ним – серія матюків.

Озираюся на цей подразник і бачу за десяток метрів від себе класичний тип “нового українця” в майці, шортах, ланцюжком на шиї вагою так з пів кіло і фірмових окулярах. Мурло, судячи з усього, позбавлене усіляких комплексів, в тому числі – елементарної сором’язливості й такої вже сущої дрібниці, як здатності відчувати, що довкола тебе люди. Цілком вільна людина вільної країни. Її, можна сказати, надія і опора.

– Да ти чьо?! Ну, ні х… собі! – видає неандерталець із золотою цяцькою на шиї. Втручатися у його тираду бажання ні в кого з навколишніх в тому числі й у мене, немає – плечі й щелепа молодика викликають якщо не повагу, то принаймні зрозумілу обережність. Первісний суб’єкт тим часом за кілька секунд подолав щаблі еволюції в протилежному напрямі й поріднився зі своїми пращурами – підійшов до ящика з абрикосами, взяв декілька фруктів і, наплювавши на всі гігієнічні рекомендації, кинув до рота. Прожувавши, зі смаком виплюнув кісточки на землю. Далі знову повернув щелепу до мобільного:

– Так чьо там? Ну, ти давай, не пи….

Йду ринком далі, заспокоюючи себе тим, що, зрештою, особисто мене оте сотворіння природи і продукт незрілої демократії нічим не зачепило. Якщо заходитися робити кожному зауваження через матюки, то будеш лише тим займатися і неминуче перетворишся на якусь подобу Дон Кіхота… Але ж ота тварюка почувала себе аж надто вільно і мимоволі пошкодуєш, що Ользі Богомолець не дали змоги розгорнути кампанію з “дематюкації”, яка, за логікою, мала б піти згори донизу, і від санкцій до парламентських “матерщинників і крамольників” перейти до створення атмосфери нетерпимості до побутових лихословів. А так… популярне нині “Зробимо їх разом!” здатне швидше налаштувати на протилежну хвилю.

“А у цього неандертальця ж обручка була на пальці – згадую, виходячи з ринку, – і знайшлася ж дурепа, яка вийшла за нього…”

“А, може вони якраз живуть душа в душу – звідки тобі знати?” – розпочинаю дискусію сам з собою.

Дорогою натикаюся на групу хлопчаків – судячи з усього, вихованців футбольної школи.

– Та пішов ти на…! – чую хлопчачий голос з ознаками мутації.

– Нє, ну ти в натурє казьол, – лунає у відповідь.

Мовчки проходжу повз групу…

Ігор Дуда