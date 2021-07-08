З 9 липня до 20 серпня у Тернополі буде повністю перекрито рух автомобільного транспорту на вул. Микулинецькій (в межах транспортної розв’язки).

На цей час об’їзд даної ділянки буде здійснюватися через з’їзди по самій транспортній розв’язці, яка виконуватиме роль кільцевого руху.

За цей час відбуватиметься ремонт мосту по вул. Микулинецькій: планується встановити нову розподільчу плиту, підсилити несучі балки, виконати армування та бетонування розподільчої плити. Після цього на мості виконають асфальтування дорожнього покриття та встановлять нову огорожу та відбійники.

На ділянці проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху. Просимо водіїв бути уважними, звертати увагу на дорожні знаки!

Курсування громадського транспорту:

Тролейбуси маршруту №8 курсуватимуть по скороченому маршруту «вул. Л.Курбаса – ринок», без заїзду на вул Микулинецьку.

Автобуси маршрутів №№5, 5А, 8, 18, 31 проходитимуть відповідно до встановленого маршруту з обходом перекритої ділянки відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху (кільцевим рухом навколо шляхопроводу).

Просимо вибачення за тимчасові незручності!