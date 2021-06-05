На Тернопільщині рятувальники відмовилися від автомобілів і пересіли на двоколісних “коней”. Акція відбулася під девізом “На ровері від ковіду”, її приурочили до Всесвітнього дня велосипеда.

Велопробіг зібрав рятувальників, членів їхніх сімей, ветеранів та пенсіонерів пожежно-рятувальної служби. Акцію ініціював начальник головного управління ДСНС України в області Віктор Маслей.

“У нас сьогодні пройшов велодень. Ця акція була започаткована та відбувається вже 5-й рік поспіль. В цей день наші співробітники відмовляються від автотранспорту та пересідають на двоколісних «коней». Цьогорічний велопробіг, приурочений до Всесвітнього дня велосипеда, пройшов під девізом «На ровері від ковіду!». Колона рятувальників, під прапором ДСНС України, спільно з членами сімей, друзями, а також ветеранами та пенсіонерами пожежно-рятувальної служби здійснила велопробіг дорогами Тернопільщини”.

Рятувальники на велосипедах подолали тридцятикілометрову дистанцію. Після велопробігу вони повернулися на роботу.