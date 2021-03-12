У Російській православній Церкві заступились за мешканця Тернопільської області Миколу Бодасюка, який розпалював міжконфесійну ворожнечу в соціальних мережах і проти якого відкрили кримінальну справу за цей злочин.

Про це повідомляє Духовний фронт України.

Сам (!) речник РПЦ Володимир Лейгода в своєму телеграм-каналі написав, що СБУ, нібито, притягають до кримінальної відповідальності безвинну людину, а наклепи на ПЦУ – особиста позиція Бодасюка.

«Судячи з тих відомостей, що опубліковані про цю справу в ЗМІ, автор процитованих слів може постраждати ні за що», – написав Легойда.

Він впевнений, що в Україні відбуваються гоніння на противників ПЦУ, яка, на його думку, до вподоби націоналістам: «… створюється враження, що таке кримінальне переслідування – не що інше, як спроба залякування людей, які не поділяють захоплення і ілюзій українських націоналістів і ряду українських політиків щодо ПЦУ».

Водночас речник РПЦ упустив, що на самій Росії нещодавно винесли вирок лише за «неправильне трактування Біблії» прихильниками церкви «Свідків Єгови», а саму релігійну організації заборонили на законодавчому рівні.

Нагадаємо, СБУ інкримінує вірянину УПЦ МП Миколі Бодасюку «розпалювання релігійної ворожнечі». Крім того, Бодасюк користувався забороненою в Україні соцмережею «ВКонтакте», та писав, що ПЦУ «це брехня, що лопне, як мильна бульбашка». На його сторінці ми також знайшли репост публікації расистського змісту з російського сайту darkpage.ru «101 факт» про представників негроїдної раси «в коллекцию расиста».