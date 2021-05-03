У Тернополі священики освятили Великодні кошики медиків, військових і рятувальників. Оскільки працівники спецслужб у посиленому режимі несуть службу упродовж свят.

Освячення пасок організували для лікарів Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру та військових 44-тої окремої артилерійської бригади. Обряд здійснювали з дотриманням карантинних правил.

“Можливості йти з усіма до церкви на Великдень немає. Ми залишаємося на роботі. Багато хворих потребують нашої допомоги. Вдячні, що організували для нас освячення пасок на роботі. Для нас це дуже важливо. Адже таким чином і ми можемо відчуть радість свят”, – каже лікарка Олеся Гончар.

Додамо, урочисті з освячення пасок відбулися в усіх церквах східного обряду у Тернополі. За інформацією поліції, значних порушень карантину не зафіксовано.