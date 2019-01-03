На Різдво у Тернополі організовують масові колядування

03/01/2019 Розмір тексту:

Упродовж Різдва з 7-го до 9-го січня у Тернополі організовують масові колядування. Пісні про народження Спасителя у виконанні професійних співаків лунатимуть в Архикатедральному соборі, в торгових центрах, а також на Театральному майдані. Долучитися до колядування зможуть всі охочі.

Як повідомив директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук, на третій день святкування Різдва у Тернополі організовують відкриті концерти іноземних колективів.

«9-го січня у Тернополі з колядками виступатимуть іноземні музичні колективи. Це буде безкоштовний концерт для тернополян і гостей міста. В нас платними є лише атракціони, а всі розважальні заходи безкоштовні. Ми покриваємо проведення заходів за рахунок саме атракціонів», – каже Тарас Ковальчук.

8-го січня рекордна кількість колядників збереться в одному з торгових центрів міста. За планами організаторів, близько тисячі співаків виконуватимуть популярні колядки. Також під час акції збиратимуть кошти на потреби дітей з інвалідністю. Гроші, виручені під час коляди, підуть на закупівлю першочергових засобів, без яких неможливе життя діток з важкими формами інвалідності.

Софія Романська