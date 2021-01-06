Циклон, який вже зараз розминається на південному заході Європи, 7-го січня охопить практично всю Україну дощем та мокрим снігом та ще й сильним північно-західним вітром.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Щодо температурних показників, то вони залишатимуться плюсовими.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від нуля до кількох градусів тепла, дощі з мокрим снігом — такі погодні умови передбачають синоптики під час Різдвяних свят на Тернопільщині. Через підвищений рівень вологості, відчуття холоду посилюватиметься.

“На Різдво невелике похолодання передбачається у західній частині України. А вже з 9-10 січня поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо із морозом. Опади, дощ та мокрий сніг, очікуються”, – зазначила Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, цього тижня на Тернопільщині зберігатиметься нестабільна волога погода. А в другій половині січня до краю прийде справжня зима.