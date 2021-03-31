Мільйон гривень отримає комунальне підприємство «Тернопільський міський стадіон» на капітальний ремонт та інші потреби з міського бюджету.
Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міськради 31 березня. Кошти підприємству виділяють на підставі рішення сесії міськради та враховуючи звернення його керівництва.
– Цим рішенням ми дозволяємо управлінню розвитку спорту та фізичної культури спрямувати кошти у сумі 1 мільйон гривень для забезпечення статутної діяльності комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон», – уточнив Володимир Дідич, заступник міського голови.
У затвердженому документі вказано, що комунальне підприємство «Тернопільський міський стадіон» має використовувати кошти за призначенням. Так, на капітальний ремонт з відновленням несучої здатності конструктивів цоколів фундаментів двох веж системи зовнішнього електроосвітлення із західної сторони стадіону передбачено 216 тисяч гривень. На капітальний ремонт з влаштуванням огорожі трибун заклали більше 351 тисячі гривень. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю витратять 50 тисяч гривень. На оплату товарів та послуг закладено більше 382 тисяч гривень.
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