П’ятьсот тисяч гривень виділять додатково з міського бюджету на поточний ремонт та утримання фонтанів. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні міської ради.

– На сесії прийняли рішення додатково виділити кошти на поточний ремонт фонтанів, – пояснив Владислав Стемковський. – Тому ми вносимо зміни в пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 10.02.2022 № 126 «Про виділення коштів» та погоджуємо управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології спрямувати кошти КП «Тернопільводоканал» додатково 500 тисяч на третій квартал 2022 року для забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів міста.

Всього на фінансову підтримку комунальному підприємству «Тернопільводоканал» для утримання і поточного ремонту фонтанів, бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок, оплати електроенергії для роботи фонтанів і бюветів, податків та інших обов’язкових платежів на цей рік виділено три мільйони вісімсот тридцять тисяч гривень. З них на I квартал – вісімсот тисяч гривень, II квартал – один мільйон тридцять тисяч, III квартал – один мільйон триста тисяч гривень, IV квартал – сімсот тисяч гривень.

Фото Антон Марчевський