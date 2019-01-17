На рекламу кандидатів у президенти в Тернополі поскаржилися в поліцію

17/01/2019 Розмір тексту:

У зв’язку з початком процесу передвиборчої агітації поліція Тернопільщини звертається до всіх осередків політичних партій, представників кандидатів на пост Президента України про необхідність неухильного дотримання виборчого законодавства, зокрема, при розміщенні та розповсюдженні друкованих агітаційних матеріалів.

Так, згідно з частиною 1 статті 57 Закону України «Про вибори Президента України» передвиборна агітація розпочинається кандидатом наступного дня після дня його реєстрації ЦВК. Відповідно до частини 3 статті 59 цього ж закону, друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання відповідно кандидата на пост Президента України або партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.

На даний час до поліції надійшло 2 звернення про можливе порушення вимог частини 3 статті 59 Закону України «Про вибори Президента України» під час розміщення інформації політичними партіями на носіях зовнішньої реклами у Тернополі. За цими повідомленнями правоохоронці проводять перевірку, у разі підтвердження не дотримання вимог винних осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 212-13 КУпАП, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.