Чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору завершився у шведському Естерсунді.

Змагання тривали з 21 до 29 січня 2023 року. У них взяли участь спортсмени з 19 країн світу. Від України виступали 24 спортсмени з інвалідністю. Українська паралімпійська збірна стала другою за кількістю медалей, виграних на чемпіонаті. Наші спортсмени виброли 26 нагород: 5 золотих, 8 срібних і13 бронзових. Першою на змаганнях стала Німеччина, спортсмени якої завоювали 28 нагород.

Чотири медалі українській команді приніс тернополянин Тарас Радь. У третій день турніру, 24 січня, він завоював «срібло», виступаючи у лижних перегонах спринт. Наступного дня, 25 січня, у біатлоні на дистанції 10 кілометрів спортсмен виграв «золото». 28 січня в лижних перегонах (гонка з індивідуальним стартом вільним стилем на дистанції 10 км) у класі сидячі Тарас зайняв третє місце. А 29 січня у лижних перегонах – змішаній естафеті 4×2,5 кілометри – у складі паралімпійської команди України разом з Павлом Балем, Богданом Конашуком та Людмилою Ляшенко здобув «срібло».