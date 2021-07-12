На псевдо “Русалка”: відійшла у вічність легендарна зв’язкова ОУН з Тернопільщини

На Кременеччині на 95 році життя відійшла в інші світи зв’язкова ОУН Ксенія Зубкевич-Градишина, псевдо “Русалка”.

Про велику втрату повідомляють у соцмережах.

За інформацією 0352.ua, Ксенія Зубкевич-Градишина 16-літньою дівчиною стала на захист Батьківщини як зв’язкова у курені “Чернеця” під псевдом “Русалка”. У 1948 році була заарештована. Відтак, Почаївським РВ МДБ за ст. 54 (зрада батьківщини), ст. 54-11 (контрреволюційна організація) засуджена військовим трибуналом до 20 років виправних робіт з конфіскацією майна і 5 років позбавлення прав. Покарання відбувала в Магаданській області (Росія), поселення Хеніканжа, на рудникових шахтах.

У 1956 році жінку звільнили з-під варти, в у 1991 – реабілітували.

До останнього часу жінка своїм ніжним сопрано виконувала українські пісні. У 2019 року її син Богдан із родиною презентував книгу матері “Пісні в неволі”.