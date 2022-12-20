З 20 по 24 грудня буде частково обмежений рух транспорту на проспекті Злуки у Тернополі.

Працівники підрядної організації продовжують виконувати роботи з поточного ремонту, а саме – влаштування нових бордюрних каменів на просп. Злуки.

У зв’язку із цим на ділянці від транспортної розв’язки вулиць Мирона Тарнавського – Злуки – Євгена Коновальця у напрямку вул. 15 Квітня (зі сторони житлових будинків), з 20 по 24 грудня рух транспортних засобів буде частково обмежений.

Про це повідомляють у міській раді.

“Просимо водіїв бути уважними й завчасно обирати маршрути руху”, – зазначають у повідомленні.