На прощу – на велосипедах: до Зарваниці приїхали паломники з Польщі. ФОТО

Група прочан з Польщі долучилася до загальнонаціональної прощі у Зарваницю на велосипедах. Паломники подолали понад півтисячі кілометрів на двоколісниках.

Серед прочан-велосипедистів – священник УГКЦ, о. Олексій. Він бере участь у загальнонаціональній прощі четвертий рік поспіль.

«Але вперше долаю відстань на велосипеді. Вирішив долучитися до молодіжної спільної. Ми подолали сотні кілометрів, дорога була нелегкою, але у спільності було неважко. Загалом організація пішої ходи переважно на відповідальності парохів. Багато людей самі організовувалися та йшли до Зарваниці. Дехто добирався особистим транспортом. Головне – з яким серцем туди йти та чого очікувати».

Додамо, торік традиційної прощі до Зарваниці через карантин не відбулося. А у попередні роки у Марійському духовному центрі збиралося більше мільйона прочан.