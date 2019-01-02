На прохання тернополян відремонтують тротуари і дорогу

02/01/2019 Розмір тексту:

Три петиції розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради наприкінці грудня 2018 року. Усі вони стосуються сфери житлово комунального господарства.

У поданих електронних петиціях тернополяни просили відремонтувати дороги і тротуари у різних районах міста.

«На вулиці Тарнавського, від заїзду на прибудинкову територію Злуки 33, Тарнавського 2, в сторону кафе «Зоряний ключик» колись був тротуар, – пише у своєму зверненні Віталій Кулина. – Коли на цій ділянці в 90-ті роки зробили кільцевих рух – тротуар знищився. Зараз видніються лише його залишки. Пропозиція полягає у відновленні тротуару на цій ділянці дороги від переходу на вулицю Тарнавського до переходу на проспект Злуки. Ним користується багато жителів мікрорайону, так як цим шляхом вони йдуть у парк Національного відродження, 23 школу тощо. Без цього тротуару у несприятливу погоду потрібно йти болотистими стежками, також це завдає труднощі маломобільним групам населення.».

Інші дві петиції стосуються відновлення тротуару на вулиці Чайковського та ремонту дорожнього покриття і тротуару від вулиці Лучаківського,6 до вулиці Тролейбусної, 9б.

Відповідно до прийнятих на виконкомі рішень, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології має замовити виготовлення проектно-кошторисних документацій на: «Капітальний ремонт тротуару на проспекті Злуки (ділянка від вул.Тарнавського до пішохідного переходу на проспекті Злуки в районі кафе «Зоряний ключик») в м.Тернополі»; «Капітальний ремонт вулиці Тролейбусної (ділянка дороги від вул.Лучаківського до депо КП «Тернопільелектротранс») в м.Тернополі»; «Капітальний ремонт тротуару на вул.Чайковського від пр.С.Бандери до будинку №32 на вул.Чайковського в м.Тернополі». У документах також зазначено, що капітальні ремонти будуть проведені тоді, коли на них виділять кошти з міського бюджету.

Ольга Трач