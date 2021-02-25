На прохання тернополян: які вулиці відремонтують цього року

Петиції тернополян, які набрали більше трьохсот голосів виносять на розгляд виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Часто вони стосуються ремонтних робіт.

На засіданні 24 лютого члени виконкому підтримали прохання щодо ремонту вулиці Вербицького.

– У 2020 році капітально відремонтували частину вулиці Рєпіна навпроти станції швидкої медичної допомоги до будинку №22 по вулиці Михайла Вербицького, – написала у петиції Галина Савчук. – Чомусь далі відремонтувати вулицю, як завжди, “забули”. Просимо, продовжити ремонт вулиці Михайла Вербицького від будинку №22 вниз до магазину “Домашній”.

Відповідно до прийнятого рішення управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології має виготовити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт вул. М.Вербицького (ділянка від житлового будинку № 22 до №16) в м.Тернополі». У документі також вказано, що ремонт зроблять коли із міського бюджету виділять на це кошти.

Подібну петицію підтримали на попередньому виконкомі – на початку лютого.

– Надійшла петиція щодо капітального ремонту прибудинкової території по вулиці Смакули, 1, – сказав Владислав Стемковський. – Вона набрала відповідну кількість голосів. Тому ми доручаємо управлінню житлово-комунального господарства замовити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Смакули, 1». Коли будемо знати вартість ремонту, то рекомендуємо цей об’єкт включити у відповідний титульний список.

Фото із сайту петицій