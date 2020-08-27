Два інвестиційні договори скасували під час чергового засідання виконавчого комітету 26 серпня. Один із них був укладений у червні 2015 року, а другий у квітні 2016 року.

– На розгляд виноситься проект «Про визнання рішень виконавчого комітету такими, що втратили чинність», – зазначив Володимир Дідич, заступник міського голови. – Мова йде про скасування інвестиційного договору щодо будівництва підприємства з сортування та промислової переробки побутових відходів на вулиці Об’їзній. Також скасовується інвестиційний договір на будівництво торгово-побутових приміщень на вулиці Львівській на численні звернення громадян.

У міській раді не тільки скасовують укладені кілька років тому інвестиційні договори, а й пропонують нові проекти, у які бажаючі зможуть вкласти гроші. Зокрема, на цьому ж засіданні члени виконавчого комітету доповнили перелік інвестиційно привабливих об’єктів. Назва нового проекту: «Облаштування відкритого водного комплексу з громадським туалетом та встановленням літніх альтанок». Він має розміщуватися у парку «Топільче» на земельній ділянці площею 2000 квадратних метрів.

Ольга Трач