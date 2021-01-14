З 18 до 24 січня для учнів тернопільських шкіл запроваджуються зимові канікули. Таке рішення прийнято освітянами міста після неодноразових звернень батьків школярів.

«Зараз учні навчаються дистанційно. Багато батьків такою ситуацією не задоволені та зверталися до нас із проханням зробити зараз канікули у школах. Таким чином, канікули, які мали бути у лютому, перенесено на січень. А вже після їх завершення учні повернуться до звичної форми навчання», – повідомив міський голова Сергій Надал.

Як додають в управлінні освіти і науки, учні тернопільських шкіл навчаються за триместрами, тому надалі відпочинкові дні будуть корегуватися.