3 листопада на сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2022 року № 8/п21/28 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік».

Відповідно до даного рішення, додатково спрямовано кошти на:

фінансування «Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік» понад 25,5 млн грн.;

за рахунок субвенції з державного бюджету у розмірі понад 3 млн грн на «Нову українську школу».

на усунення аварійних ситуацій та осінньо-зимове утримання міста – 30 млн грн.

Крім того, проводиться перерозподіл бюджетних асигнувань в межах розпорядників коштів, за рахунок чого додаткові кошти спрямовуються:

у сфері охорони здоров’я на придбання медичного обладнання для лікарні №2 у сумі понад 3,2 млн грн;

у сфері управління культури і мистецтв на заробітну плату працівникам мистецьких закладів у сумі 429 тис. грн.;

по управлінню ЖКГ кошти у сумі 14,1 млн грн спрямовуються на усунення аварійних ситуацій та осінньо-зимове утримання міста, а також на капремонт електроустановок;

по управлінню транспортних мереж та зв’язку спрямовуються на пільгове перевезення автомобільним транспортом 300 тис грн та на пільгове перевезення електротранспортом – 890 тис грн;

по управлінню освіти і науки 6,2 млн грн спрямовуються на виплату заробітної плати працівникам закладів освіти та на капітальні видатки (усунення аварійних ситуацій та укриття в ДНЗ та ЗОШ).