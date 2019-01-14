На пост Президента вже є п’ять претендентів

14/01/2019 Розмір тексту:

П’ять кандиатів на пост Президента України вже зареєстрували у Центральній виборчій комісії. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидата на пост Президента України розпочалось 31 грудня 2018 року та закінчується 3 лютого 2019 року.

Найоперативнішим став самовисуванець Ігор Шевченко. Він особисто подав заяву до Комісії 31 грудня 2018 року. 4 січня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, на якому розглянули подані ним документи та видали Шевченку посвідчення кандидата на пост Президента України встановленої форми. Ігор Шевченко 1971 року народження, має вищу освіту, проживає у Києві, президент Благодійної організації “Успішна Україна”, безпартійний, самовисуванець.

Третього січня, як повідомляють на сайті ЦВК, надійшли документи для реєстрації кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року ще трьох громадян: Сергія Капліна, Валентина Наливайченка та Андрія Садового, висунутих на з’їздах відповідних політичних партій. А Віталій Скоцик особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України та необхідні документи. Подані документи від цих осіб ЦВК розглянула 8 січня та зареєструвала їх всіх, як кандидатів на пост Президента.

Сергій Каплін, 1979 року народження, має вищу освіту, проживає в селі Опришки Глобинського району Полтавської області, народний депутат України, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія «Соціал-демократична партія»;

Валентин Наливайченко, 1966 року народження, освіта вища, проживає в Києві, керівник політичної партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість», висуванець цієї ж партії;

Андрій Садовий, 1968 року народження, освіта вища, проживає у Львові, Львівський міський голова, член політичної партії “Об’єднання “Самопоміч”, висуванець цієї ж партії.

Віталій Скоцик, 1972 року народження, освіта вища, проживає в Києві, професор кафедри конярства та бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, безпартійний, самовисуванець;

Для того, щоб зареєструватися у кандидати на пост Президента України та взяти участь у виборах необхідно не тільки подати заяву та перелік необхідних документів, а й надати грошову заставу у розмірі 2,5 мільйони гривень.

Зареєструватися на пост президента вирішив й тернопільський лікар Сергій Фаренюк. 8 січня 2019 року, як повідомляють представники громадянської мережі «Опора», він подав заяву разом із доданими документами для реєстрації кандидатом на пост президента України до Центральної виборчої комісії. До неї додав квитанцію про безготівковий переказ коштів у сумі три гривні на спеціальний рахунок ЦВК. Його заяву розглянули на Комісії 11 січня, але у реєстрації кандидатом на пост Президента України відмовили. Відповідна постанова оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. У документі, як розповіла комунікаційниця Громадянської мережі «Опора» у Тернопільській області Марія Домська, зазначено ряд порушень порядку складання документів цього претендента у кандидати. Найперше, Фаренюк у своїй заяві просив зареєструвати його кандидатом, водночас не заявляв про самовисунення. Його заява не була засвідчена в установленому законом порядку та не містила згоди на оприлюднення біографічних відомостей і декларації особи. Наступним порушенням ЦВК встановила відсутність визначеної Законодавством України грошової застави. Окрім цього громадянином Фаренюком не було подано декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за попередній рік, необхідного комплекту фотографій в паперовому вигляді та на електронних носіях, електронних версій передвиборної програми й автобіографії. Паперовий варіант автобіографії був не повним, без відомостей про: громадянство, партійну приналежність, склад сім’ї, адресу місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, не погашену і не зняту в установленому законом порядку судимість. Його анкета кандидата на пост Президента України була без даних щодо місця проживання, кваліфікації за дипломом та вченого звання.

Ольга Трач