На порушників правил паркування будуть “полювати” мобільні групи

28/02/2019 Розмір тексту:

Від початку цього року на вулиці Тернополя вийшли інспектори з паркування. Наразі в місті за виконанням правил паркування стежить троє інспекторів. Невдовзі планують створити цілі мобільні групи з виявлення порушників.

Щодня інспектори паркування у Тернополі реєструють 10 – 15 порушень. Повідомлення про необхідність сплати штрафу інспектори залишають на лобовому склі автівки, а також відправляють на домашню адресу порушника.

«Інспектори працюють в різних мікрорайонах Тернополя. Інспектор спочатку здійснює фотофіксацію, інші процедурні моменти, далі залишає повідомлення про винесення постанови, а також відповідно до постанови, надсилається повідомлення на домашню адресу за місцем реєстрації особи, що порушила правила паркування. За стоянку в неналежному місці передбачений штраф у розмірі 255 грн., за неправильно припарковане авто, яке перешкоджає руху інших транспортних засобів – штраф у розмірі 510 грн.», – каже начальник управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Ігор Максимів.

Якщо автівка перешкоджає руху інших транспортних засобів, роботі комунальної техніки, її можуть евакуювати. В такому випадку штрафне стягнення сягатиме двох тисяч гривень.

Нагадаємо, порушник може отримати 50% знижку, якщо він встигне оплатити штраф упродовж десяти днів.

Софія Романська