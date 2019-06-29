На день Конституції в рамках передвиборчого туру на Тернопільщині побував колишній президент.

Як і на бігбордах, Петро Олексійович виглядав засмученим. Навіть у патріотичній Галичині більш молоді і спритні конкуренти безжалісно з’їдають залишки рейтингу, досягнутого у президентській кампанії. Останні соцдослідження показують, партія колишнього президента перебуває на межі подолання 5% бар’єру. Та що там рейтинги! Досвідчений Порошенко бачить, як по своїх нірках розбігаються не тільки колишні прихильники, але й соратники. А дехто, як Гройсман, на повну включилися топити свого колишнього благодійника і партнера.

В цій ситуації тур містами і містечками раніше прихильної до нього Західної України мав би повернути віру у власні сили. Але й тут Порошенка очікувало розчарування. Люди неохоче йдуть на патетичні, довгі та відверто занудні виступи екс-глави держави. Літо і спека – не найкращий фон для таких перфомансів. Кажуть, споглядання напівпорожніх площ і залів ще більше заганяє екс-президента у депресію.

У Тернополі, наприклад, незважаючи на те, що захід проводився у вечірній час та на найбільш людній у цей час набережній, біля сцени зібралось кілька сотень глядачів. Решта тернополян, які прийшли провести вільний час у парку на березі ставу, особливо не затримуючись, проходили повз сцену з гучними бравадами політиків. Порошенко не Вакарчук і не Зеленський, на яких збираються тисячі фанатів.

До речі, про політиків. Порошенко привіз з собою, крім дружини Марини, ще й блогера Полтаву. На сцені також перебували кандидати від перейменованої партії Порошенка в округах Тернопільщини – двоє братів Барн, Тарас Юрик та кіборг Валерій Чоботар. На фоні вільного падіння рейтингу Порошенка їхні шанси потрапити в парламент тануть, неначе кулька льоду у червневу спеку…