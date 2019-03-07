На полях “Бучачагрохлібпрому” вже завершився перший етап підготовки посівів до весни

Так, впродовж п’яти днів на врожайних полях ТзОВ «Бучачагрохлібпрому» вже завершився перший етап підживлення посівів, яке прийнято вважати регенеративним. Як розповів заступник директора з рослинництва Віталій Шевчук, цей процес допомагає активізувати відростання саме надземних органів рослин, пошкоджених під час зимівлі, а також – їхньої кореневої системи. Окрім того, підживлення позитивно впливає на формування колосків в колосі.

– Етап підживлення посівів озимого ріпаку, озимого ячменю та озимої пшениці на підприємстві розпочали наприкінці зими – ще 27 лютого. Цей процес тривав впродовж п’яти днів і наразі ми його успішно завершили. Варто зауважити, що це перше підживлення по мерзлому талому ґрунті. Якраз наприкінці зими були приморозки, а сніговий покрив зійшов, тому земля трішки підмерзла. Це дозволило успішно підживити рослини мінеральними добривами. Цього року ми завершили цей етап надзвичайно вдало і добре. Також ми нещодавно об’їхали всі культури, які підживляли, і вже зараз, коли температурні показники сягають 10-12 градусів тепла, всі рослини відновили весняну вегетацію. Можна сказати, що вони успішно вийшли із «зимової сплячки», – розповів Віталій Шевчук.

Аграрій також зазначив, що наприкінці березня на підприємстві відбудеться другий етап підживлення посівів озимих культур. Цей процес сприятиме наливу зерна у молодих рослин та активному наростанню їхнього фотосинтетичного потенціалу і формуванню кореневої системи.

Додамо, що на полях ТзОВ «Бучачагрохлібпрому» в процесі підживленні рослин працівникам допомагає надпотужна сучасна техніка.