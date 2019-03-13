На полях “Бучачагрохлібпрому” посів зернових культур – у розпалі

13/03/2019 Розмір тексту:

Від 4 березня прогресивна аграрна компанія Тернопільщини «Бучачагрохлібпром» розпочала посів зернових культур, який планує завершити 20 березня.

За словами головного агронома підприємства Володимира Горбатюка, висів господарських культур попри перемінливі погодні умови завершать вчасно, адже сприяє цьому нова та потужна техніка, якою збагатилося «Бучачагрохлібпром» за останні роки.

– Загальна площа посіву така ж, якою була і минулого року – декілька десятків гектарів. Ми вже завершили посів ярої пшениці та майже «закрили» ярий ячмінь. На черзі інші культури, зокрема горох, кукурудза, соняшник. До посівної кампанії задіяли меншу кількість працівників, адже вони використовують нову надпотужну техніку, а саме: трактори марки Fendt та Case. Завдяки такому оновленню змінився і робочий напрямок адмін. персоналу, зменшили кількість агрономів у відділеннях підприємства, тобто оптимізували увесь робочий процес, – розповів головний агроном «Бучачагрохлібпрому» Володимир Горбатюк.

Нагадаємо, що перед посівом поля підприємства обов’язково підживлюють для кращого наливу зерна у молодих рослин. На полях «Бучачагрохлібпром» це зробили наприкінці лютого.