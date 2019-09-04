Змагання з різних видів спорту організовують чемпіони і тренери у Тернополі на пляжі «Циганка» щовихідних. Турніри відкриті, відтак долучитися до них можуть всі охочі.

Волейбол, міні-футбол, греко-римська боротьба, кікбоксинг, – і це ще не весь перелік видів спорту, які практикують на пляжі «Циганка». Змагання відкриті для учасників та глядачів.

Тернополянин Ігор Іванчук щодня гуляє набережною Тернополя зі своїми внуками. Діти захоплені змаганнями, які організовують тернопільські тренери та чемпіони.

«Хлопцям дуже подобається спостерігати за змаганнями. Участі брати поки не наважувалися, але спостерігаємо із захоплення. Дуже гарна ідея проводити такі змагання. Це популяризація здорового способу життя, покращення фізичної форми, а також дуже гарне проведення часу», – зазначає чоловік.

Спортивні заняття проходять кожної суботи з десятої години ранку. Долучитися та випробувати свої сили можуть всі охочі. Турніри відбуватимуться, поки дозволятиме погода.

Софія Романська