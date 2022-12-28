На пішохідному переході в Тернополі водій “Запорожця” збив жінку

Пішоходи, як і водії, повинні дотримуватися правил дорожнього руху і переходити дорогу у відведених для цього місцях і лише після того, як переконалися, що авто встигає загальмувати. Ці кілька секунд можуть врятувати здоров’я та навіть життя.

Світловідбивальні елементи – це також вимога часу. Проблеми з електропостачанням, темні вулиці та погіршення погодних умов заважають водіям вчасно помітити на дорозі людину та загальмувати.

Під колеса автомобіля 27 грудня потрапила жителька Тернополя, 1969 року народження. Жінка переходила дорогу за межами пішохідного переходу, коли її збив водій автомобіля ЗАЗ. Аварія трапилася о 13:15 на вулиці Володимира Великого.

Потерпілу доправили до лікарні, а після наданої меддопомоги відпустили додому. Триває слідство згідно зі статтею 286 ККУ.

Не нехтуйте власною безпекою і будьте взаємоввічливими на дорозі.