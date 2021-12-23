На пішохідному переході в Тернополі водій автомобіля збив чоловіка: у нього переламані ребра

Під колесами автомобіля Citroën опинився житель обласного центру, 1985 року народження.

Аварія трапилася 22 грудня близько 17:00 на проспекті Злуки.

Потерпілий переходив проїжджу частину дороги на нерегульованому пішохідному переході, коли його збила іномарка. За попередньою інформацією, після автопригоди чоловік не захотів повідомляти ні поліцію, ні швидку, а вже ввечері йому стало погано і він звернувся за допомогою до лікарів.

Медики констатували у чоловіка забої та перелом ребер. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 286 Кримінального кодексу.