8 листопада під колесами автомобіля на Теребовлянщині опинилася жінка-пішохід.

На лінію “102” зателефонував чоловік і повідомив, що в селищі Дружба, керуючи автомобілем ВАЗ-2109 збив жінку.

Аварія трапилася на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. За попередньою інформацією, водій порушив правила дорожнього руху і збив жінку, яка переходила проїжджу частину дорогу на пішохідному переході.

В результаті удару, потерпілу з тілесними ушкодженнями та закритим переломом гомілки госпіталізували. Водій попередньо тверезий.

По двох автопригодах триває слідство і вони внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.