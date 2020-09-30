Із закритим переломом кісток гомілки в травматологічне відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала тернополянина, 1996 року народження.
Травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, повідомляють у поліції.
Аварія трапилася 29 вересня близько 22:20. На перехресті вулиць Тарнавського-Злуки автомобіль ВАЗ 21254 збив пішохода, який переходив проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.
Правоохоронці звертаються до перехожих не нехтувати правилами дорожнього руху.